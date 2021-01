Der von Amazon zurückgelegte Weg vom Online-Buchhändler zum Erfinder und Marktführer im Cloud-Business (AWS) beeindruckt nicht nur seine Konkurrenten. Auch VW und BMW wenden sich an AWS um eine Industrial Cloud zu erschaffen, wo sich auch zahlreiche Partner anschließen sollen, um Maschinendaten zu sammeln, zu analysieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Erkenntnisse sollen bei den Unternehmen Effizienz, Innovationskraft und Nachhaltigkeit steigern. Mit dieser Strategie macht Amazon nicht nur SAP sondern auch Siemens Konkurrenz. Der AWS-Umsatz ist von knapp zehn Milliarden Dollar im letzten Quartal 2019 auf mehr als 11,6 Milliarden im dritten Quartal 2020 gestiegen, obwohl die Konkurrenz durch Microsofts und Googles Cloud-Angebot immer härter wird.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Amazon wurde durch die Corona-Krise aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Nach dem Abverkauf Ende 2018 folgte eine 12 monatige Seitwärtsphase, die ab Mitte März 2020 in einen steilen Aufwärtstrend überging. Das Papier konnte ausgehend vom Tief Mitte März 2020 bis zum All Time High von 3552,25 US-Dollar am 2. September 2020 um knappe 120 Prozent zulegen. Ab dem 3. September 2020 bildet der Kursverlauf im Einklang mit dem NASDAQ 100 eine Korrektur im Ausmaß von 19 % aus, die sich bei der Unterstützung im Bereich von 2900 US-Dollar stabilisiert hat. Danach fluktuiert der Kursverlauf zwischen dem All Time High und der Unterstützung bei 2900 US-Dollar in Form einer Keilformation. Es besteht ein statistischer Vorteil, dass so eine Formation in Trendrichtung aufgelöst wird. Für den Kurs von Amazon bedeutet dies ein Überwinden des Widerstandes bei 3276 US-Dollar und die Attacke auf das All Time High bei 3552 US-Dollar.