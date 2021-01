Schneider Electric investiert in Gebäudesoftware-Anbieter Planon Beheer B.V.

Nachhaltigkeit, Effizienz und Resilienz über den gesamten Lebenszyklus: Die Softwaretools von Planon erweitern die IoT-fähigen Schneider Electric Lösungen für den Zweckbau um zusätzliches Know how in Sachen Arbeitsplatzmanagement.

RUEIL-MALMAISON, Frankreich, 8 Januar 2021 /PRNewswire/ -- Schneider Electric hat mit 25 Prozent eine strategische Minderheitsbeteiligung am führenden Softwareanbieter für Gebäude- und Arbeitsplatzmanagement, Planon Beheer BV (Planon), erworben. Gemeinsam möchten beide Unternehmen die Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen zur umfassenden digitalen Erfassung des Gebäudelebenszyklus vorantreiben. Mit dem Engagement bei Planon erweitert Schneider Electric sein Komplettangebot für die ganzheitliche und IoT-basierte Gebäudevernetzung um zusätzliches Know how in Sachen Software.