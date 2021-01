Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Devisen Eurokurs gibt nach - Dollar-Erholung belastet Der Euro ist am Freitag gefallen. Nachdem sich der Kurs im frühen Handel zunächst kaum verändert hatte, rutschte er am Vormittag auf ein Tagestief bei 1,2213 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde damit einen halben Cent tiefer gehandelt als am …