Baupreise für Wohngebäude im November 2020 aufgrund der Mehrwertsteuersenkung erstmals seit 2002 im Vorjahresvergleich gesunken

WIESBADEN (ots) - Leichter Rückgang der Baupreise für Wohngebäude im November

2020 um 0,1 % gegenüber November 2019



Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland

sind im November 2020 um 0,1 % gegenüber November 2019 gesunken. Grund dafür ist

vor allem die seit Juli 2020 geltende Senkung der Mehrwertsteuersätze. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es einen Rückgang der

Baupreise gegenüber dem Vorjahr zuletzt im Februar 2002. Im August 2020, dem

zuletzt erhobenen Monat, hatten die Baupreise im Jahresvergleich stagniert. Im

Vergleich zum August 2020 stiegen die Baupreise im November 2020 um 0,4 %.



Ohne Mehrwertsteuersenkung wären die Baupreise rein rechnerisch um 2,5 %

gestiegen





Alle Preise beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlichMehrwertsteuer. Berechnungsgrundlage hierfür bilden Preise für Bauleistungenohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird automatisiert hinzugerechnet. Beiunverändertem Steuersatz hätte die Preissteigerung gegenüber dem Vorjahresmonatrein rechnerisch 2,5 % betragen.Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden gingen unter Berücksichtigung derMehrwertsteuersenkung von November 2019 bis November 2020 um 0,3 % zurück. FürAusbauarbeiten erhöhten sie sich um 0,1 %.Unter den Bauarbeiten an Wohngebäuden gab es nennenswerte Preisrückgänge beiBetonarbeiten (-1,0 %), Wärmedämm-Verbundsystemen (-0,7 %) und bei Putz- undStuckarbeiten (-0,3 %). Mauerarbeiten kosteten 0,2 % weniger als im November2019.Nennenswerte Preisanstiege gab es bei Nieder- und Mittelspannungsanlagen (+1,1%), Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen (+0,6 %) und bei Gas-,Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden (+0,5 %).Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohneSchönheitsreparaturen) nahmen gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % zu. DieNeubaupreise für Bürogebäude sanken um 0,1 %, die für gewerblicheBetriebsgebäude um 0,2 %. Im Straßenbau gingen die Preise um 1,3 % gegenüber demNovember 2019 zurück.