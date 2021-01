"Der Deal stärkt die Position von GSG als europäischer Marktführer und baut die größte globale digitale Prämien-, Spar- und Shopping-Content-Plattform auf", sagt Gerhard Trautmann, CEO der GSG. "Nach der Übernahme des führenden französischen Cashback-Unternehmens iGraal (https://www.google.com/url?q=http:// news.global-savings-group.com/187319-global-savings-group-acquires-leading-frenc h-cashback-company-igraal&sa=D&ust=1610008319620000&usg=AOvVaw0q-SGJzw-azPER7uxO 1gSl) im März 2020 ist es das primäre Ziel von GSG, Verbraucher weltweit in die Lage zu versetzen, durch unser umfassendes Portfolio an Consumer-Engagement-Plattformen und -Lösungen intelligentere Einkaufsentscheidungen zu treffen."

Shoop wird sich nun mit der GSG zusammenschließen, um die stärkste digitale Cashback-Community in Deutschland weiter auszubauen. Shoop wurde 2010 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Loyalitäts Plattform, die Kunden mit ihrem Netzwerk von mehr als 2.000 Online-Händlern und Top-Marken Bargeldprämien bietet.



Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität aus dem Jahr 2020 ist die Website die Nr. 1 unter den Cashback-Plattformen in Deutschland (https://disq.de/2020/20201118-Cashback-Portale.html) mit den höchsten Kundenzufriedenheit Werten. Seit 2010 haben die Kunden der Plattform über 100 Millionen Euro an Cashback mit Shoop verdient. "Die Skalierung von GSG mit Shoop zu kombinieren, wird uns die Möglichkeit geben, Cashback im deutschen Massenmarkt zu etablieren. Europaweit betrachtet, ist Deutschland immer noch ein vergleichbar unterversorgter Markt, wenn es um Online-Cashback geht. Durch die Anwendung von Best Practices über europäische Märkte und Produkte hinweg werden wir in der Lage sein, Cashback zu einem Teil jeder User Journey zu machen", fügt Veit Mürz, CEO bei Shoop, hinzu.



Die Übernahme verbindet die gemeinsame Vision von GSG und Shoop, Kunden zu befähigen, die besten Einkaufsentscheidungen auf intelligente und angenehme Weise zu treffen. Die Kombination des treuen Kundenstamms von Shoop mit dem umfangreichen Netzwerk der GSG an großen Werbekunden, Marken und Verlagen wird das zukünftige Wachstum unterstützen.



