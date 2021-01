---------------------------------------------------------------------------

Entwicklung innovativer COVID-19-Medikamente bedarf weitergehender öffentlicher Förderung, um Patienten schnell zu helfen

* Steigende Todeszahlen zeigen den hohen Bedarf an wirksamen Medikamenten, um COVID-19-Patienten zu versorgen und Krankenhäuser zu entlasten

* BEAT-COV begrüßt Bereitstellung von Fördermitteln für Medikamentenentwicklung durch das BMBF als ersten wichtigen Schritt, jedoch sind noch weitere entscheidende Bausteine in der öffentlichen Förderung und zur Erreichung des Förderziels erforderlich

* Um schnell und nicht erst in einigen Jahren Ärzten und Patienten dringend benötigte Medikamente zur Verfügung zu stellen, müssen jetzt auch Zulassungsstudien, Produktionsaufbau und Marktvorbereitung - analog zu Impfstoffen - unterstützt werden



* BEAT-COV ist ein Zusammenschluss von vier deutschen, mittelständischen Biotechnologieunternehmen mit erfolgversprechenden COVID-19-Therapieansätzen in späten Phasen der klinischen Entwicklung

Deutschland, 08. Januar 2021 - Die Initiative BEAT-COV (Biotech Emergency Alliance for Therapies against COVID-19) begrüßt die Antwort des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) auf ihre Forderung, die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Patienten mit COVID-19 öffentlich zu fördern. Entscheidende weitere Bausteine in der öffentlichen Förderung sind jedoch zur Erreichung des Förderziels noch erforderlich, wenn die an COVID-19 Erkrankten so schnell wie möglich wirksame Medikamente erhalten sollen.



Das BMBF hatte am Mittwoch bekanntgegeben, [1] 50 Mio. EUR für die Förderung der COVID-19-Medikamentenforschung bereitzustellen. Es sollen speziell Projekte von deutschen Unternehmen in der klinischen Phase I bis IIb sowie die Herstellung von Prüfpräparaten, die in diesen Studien klinisch evaluiert werden sollen, gefördert werden. Ein Expertengremium wird über die Vergabe der Mittel an erfolgversprechende Ansätze entscheiden.