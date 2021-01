BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Investmentzahlen für 2020 / Investmentmärkte trotzen weitestgehend der Corona-Krise

Frankfurt/Main (ots) - Auch wenn der außergewöhnliche Vorjahresrekord deutlich

verfehlt wurde (-19 %), zeigten sich die Investmentmärkte 2020 in guter

Verfassung und kratzten mit einem Transaktionsvolumen von gut 59,7 Milliarden

Euro an der 60-Milliarden-Schwelle. Das Umsatzvolumen des Jahres 2018 wurde nur

um 3 % verfehlt. Rechnet man noch die Investitionen in Wohnimmobilien (ab 30

Einheiten) hinzu, die sich auf fast 21 Milliarden Euro belaufen, ergibt sich ein

Gesamtumsatz von über 80 Milliarden Euro. Nur 2019 wurde ein noch höheres

Investitionsvolumen registriert. Dies zeigt die Analyse von BNP Paribas Real

Estate. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:



- Mit 59,7 Milliarden Euro wird das viertbeste Ergebnis aller Zeiten verzeichnet







Durchschnitt um 8 % übertroffen



- Paketverkäufe mit rund 22,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau



- Einzeldeals müssen dagegen mit gut 37,6 Milliarden Euro Rückgänge hinnehmen

(-27 %)



- Büro-Investments mit 41 % (24,7 Milliarden Euro) weiterhin die wichtigste

Assetklasse



- Berlin bleibt beliebtester Investitionsstandort (knapp 9 Milliarden Euro)



- Netto-Spitzenrenditen überwiegend stabil



- Anteil ausländischer Käufer mit 39,5 % leicht unter Vorjahresniveau



- Fasst 1.500 erfasste Transaktionen (nur Gewerbe)



"Erwartungsgemäß haben sich die Investmentmärkte auch im vierten Quartal trotz

des erneuten Lockdowns positiv entwickelt. Mit einem Investmentvolumen von 18

Milliarden Euro in den vergangenen drei Monaten wurde der zehnjährige

Durchschnitt sogar um 8 % übertroffen. Der mit Abstand überwiegende Teil aller

Großdeals, die vor allem im zweiten Quartal vorübergehend on hold gesetzt

wurden, konnte im Laufe des zweiten Halbjahres noch zum Abschluss gebracht

werden", erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland.

"Neben dem starken Jahresauftakt war es definitiv das hohe Investmentgeschehen

am Jahresende, das den Gesamtumsatz 2020 auf gut 59,7 Milliarden Euro und damit

fast ein Viertel über den zehnjährigen Durchschnitt gehoben hat. Nur in den

beiden Vorjahren sowie 2007 konnte ein noch höheres Transaktionsvolumen erzielt

werden. Das Ergebnis zeigt, dass die Investoren davon ausgehen, dass die

Auswirkungen der Corona-Krise temporär begrenzt sein werden und die

Marktentwicklung im Anschluss wieder spürbar anziehen wird. Dies gilt vor allem

auch für die Nutzermärkte, bei denen vor dem Hintergrund der jetzt verfügbaren

Impfstoffe im weiteren Jahresverlauf eine deutliche Erholung einsetzen dürfte.

Und gleichzeitig gibt es weiterhin kaum Anlagealternativen, die bei ähnlichem Seite 2 ► Seite 1 von 5



- Mit rund 18 Milliarden Euro im vierten Quartal wurde der zehnjährigeDurchschnitt um 8 % übertroffen- Paketverkäufe mit rund 22,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau- Einzeldeals müssen dagegen mit gut 37,6 Milliarden Euro Rückgänge hinnehmen(-27 %)- Büro-Investments mit 41 % (24,7 Milliarden Euro) weiterhin die wichtigsteAssetklasse- Berlin bleibt beliebtester Investitionsstandort (knapp 9 Milliarden Euro)- Netto-Spitzenrenditen überwiegend stabil- Anteil ausländischer Käufer mit 39,5 % leicht unter Vorjahresniveau- Fasst 1.500 erfasste Transaktionen (nur Gewerbe)"Erwartungsgemäß haben sich die Investmentmärkte auch im vierten Quartal trotzdes erneuten Lockdowns positiv entwickelt. Mit einem Investmentvolumen von 18Milliarden Euro in den vergangenen drei Monaten wurde der zehnjährigeDurchschnitt sogar um 8 % übertroffen. Der mit Abstand überwiegende Teil allerGroßdeals, die vor allem im zweiten Quartal vorübergehend on hold gesetztwurden, konnte im Laufe des zweiten Halbjahres noch zum Abschluss gebrachtwerden", erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland."Neben dem starken Jahresauftakt war es definitiv das hohe Investmentgeschehenam Jahresende, das den Gesamtumsatz 2020 auf gut 59,7 Milliarden Euro und damitfast ein Viertel über den zehnjährigen Durchschnitt gehoben hat. Nur in denbeiden Vorjahren sowie 2007 konnte ein noch höheres Transaktionsvolumen erzieltwerden. Das Ergebnis zeigt, dass die Investoren davon ausgehen, dass dieAuswirkungen der Corona-Krise temporär begrenzt sein werden und dieMarktentwicklung im Anschluss wieder spürbar anziehen wird. Dies gilt vor allemauch für die Nutzermärkte, bei denen vor dem Hintergrund der jetzt verfügbarenImpfstoffe im weiteren Jahresverlauf eine deutliche Erholung einsetzen dürfte.Und gleichzeitig gibt es weiterhin kaum Anlagealternativen, die bei ähnlichem