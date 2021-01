Entwicklung innovativer COVID-19-Medikamente bedarf weitergehender öffentlicher Förderung, um Patienten schnell zu helfen

Steigende Todeszahlen zeigen den hohen Bedarf an wirksamen Medikamenten, um COVID-19-Patienten zu versorgen und Krankenhäuser zu entlasten



BEAT-COV begrüßt Bereitstellung von Fördermitteln für Medikamentenentwicklung durch das BMBF als ersten wichtigen Schritt, jedoch sind noch weitere entscheidende Bausteine in der öffentlichen Förderung und zur Erreichung des Förderziels erforderlich



Um schnell und nicht erst in einigen Jahren Ärzten und Patienten dringend benötigte Medikamente zur Verfügung zu stellen, müssen jetzt auch Zulassungsstudien, Produktionsaufbau und Marktvorbereitung - analog zu Impfstoffen - unterstützt werden



BEAT-COV ist ein Zusammenschluss von vier deutschen, mittelständischen Biotechnologieunternehmen mit erfolgversprechenden COVID-19-Therapieansätzen in späten Phasen der klinischen Entwicklung

Deutschland, 08. Januar 2021 - Die Initiative BEAT-COV (Biotech Emergency Alliance for Therapies against COVID-19) begrüßt die Antwort des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) auf ihre Forderung, die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Patienten mit COVID-19 öffentlich zu fördern. Entscheidende weitere Bausteine in der öffentlichen Förderung sind jedoch zur Erreichung des Förderziels noch erforderlich, wenn die an COVID-19 Erkrankten so schnell wie möglich wirksame Medikamente erhalten sollen.

Das BMBF hatte am Mittwoch bekanntgegeben,[1] 50 Mio. EUR für die Förderung der COVID-19-Medikamentenforschung bereitzustellen. Es sollen speziell Projekte von deutschen Unternehmen in der klinischen Phase I bis IIb sowie die Herstellung von Prüfpräparaten, die in diesen Studien klinisch evaluiert werden sollen, gefördert werden. Ein Expertengremium wird über die Vergabe der Mittel an erfolgversprechende Ansätze entscheiden.