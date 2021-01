Deutsche Geflügelwirtschaft beruft Michael Steinhauser zum Bereichsleiter Kommunikation

Berlin (ots) - Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. (ZDG)

stellt seine Kommunikation neu auf: Ab sofort verantwortet Michael Steinhauser

die Bereichsleitung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für die deutsche

Geflügelwirtschaft. Er folgt auf Christiane von Alemann, die Ende vergangenen

Jahres auf eigenen Wunsch hin ausgeschieden ist.



Michael Steinhauser kommt von der Intersport Deutschland eG aus Heilbronn zum

ZDG in die Geschäftsstelle nach Berlin. Bei Intersport hat er seit 2012 die

Unternehmenskommunikation der Verbundgruppe geleitet.





Für die Geflügelwirtschaft zeichnet Steinhauser ab sofort für den BereichKommunikation und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Zugleich ist erPressesprecher des ZDG mit seinen angeschlossenen Bundesverbänden."Wir haben mit Michael Steinhauser einen erfahrenen Kommunikator für unsgewinnen können, der sowohl die Verbands- als auch Unternehmensseite bestenskennt. Mit ihm wollen wir unsere Wahrnehmung als Geflügelwirtschaft in derÖffentlichkeit weiter stärken und die Kommunikation digital weiterentwickeln.Wir freuen uns schon jetzt auf die erfolgreiche Zusammenarbeit", sagt Dr. ThomasJanning, Geschäftsführer des ZDG.Als Leiter Unternehmenskommunikation begleitete Michael Steinhauser zuletztunter anderem die strategische Neuausrichtung der Intersport Deutschland eG.Zuvor betreute er als selbstständiger Unternehmer mit seiner PR-Agentur Kundenwie die UEFA, die Tourismusregion Zillertal oder den TV-Sender Sat.1. Seineberufliche Karriere begann der 44-Jährige als Hörfunk- und TV-Journalist mitStationen beim Bayerischen Rundfunk und dem Deutschen Sportfernsehen. Er iststudierter Diplom-Medienwissenschaftler mit Abschluss an der TU Ilmenau.Mit der Berufung von Michael Steinhauser ist eine Schlüsselposition beim ZDGkompetent neu besetzt. Dr. Thomas Janning: "Die deutsche Geflügelwirtschaftsetzt sich bereits seit vielen Jahren für mehr Transparenz in derAußendarstellung und einen intensiven Dialog mit der Öffentlichkeit ein. MitMichael Steinhauser gehen wir diesen Weg konsequent weiter. Er steht für einemoderne, zielgerichtete und offene Kommunikation. Das ist für uns im Verband einwichtiges Anliegen - gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen."Starke BranchenkommunikationDer ZDG verantwortet einen Kommunikationsetat in Höhe von rund 3,5 MillionenEuro jährlich. Damit erbringt der Spitzenverband Leistungen derbranchenbezogenen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie eine professionelleBranchenkommunikation für die Eier- und Schlachtgeflügelwirtschaft. Rund 85 %der Gelder werden von der Wirtschaftsgruppe der Geflügelfleischerzeugungaufgebracht für Kommunikationsmaßnahmen im gesellschaftspolitlichen Raum und zurAbsatzförderung von Geflügelfleisch.Über den ZDGDer Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. vertritt alsberufsständische Dach- und Spitzenorganisation die Interessen der deutschenGeflügelwirtschaft auf Bundes- und EU-Ebene gegenüber politischen, amtlichensowie berufsständischen Organisationen, der Öffentlichkeit und dem Ausland. Dierund 8.000 Mitglieder sind in Bundes- und Landesverbänden organisiert.