Biontech dreht wieder auf – zurecht…

Liebe Leser, warum explodieren oben genannte Aktien so, die auch beim neuen Broker Smartbroker ganz vorne auf der Kaufliste stehen, auf Tradegate ebenso? Wohin strebt das Geld und worauf muss man jetzt besonders achten, wenn man heiße Titel von Biontech bis Nel handelt? Das erklären wir in aller Tiefe im Audio am Samstag bei uns im Wochenend-Spezial! zum Jahresauftakt 2021. Mit einem Spezial-Gast, der schon persönlicher Partner bei Andre Kostolany war. Die älteren erinnern sich. Es gilt jetzt, die Chancen zu greifen so wie wir das seit März 2020 knallhart getan haben, sonst sähen unsere Depots nicht so gut aus. Aber – Risiken auch managen, intelligent handeln! Zu Biontech: Die jüngste Entwicklung ist mehr als berechtigt. Unter 70 Euro musste man die Aktie nehmen, nicht dann – wir haben es so oft gepredigt – wenn sie über 100 Euro jeder haben will. Sondern an den etwas ruhigeren Tagen. Jetzt kommen die nächsten guten news – 300 Millionen Dosen extra seitens der EU.

Dazu gehört auch das NEUE Optionsscheindepot, das bei Feingold Research ist gestartet! Dazu gehören tolle Trades um die Ecke gedacht. Play Magnus hatten wir schon im November bei 1,60 Euro empfohlen. Schaut, wo sie notiert, wann die anderen kamen…;-) Der erste Trade, eine DAX-Aktie direkt zum Jahresstart, liegt schon weit zweistellig vorn. Und es kommen einige weitere. 20.000 Euro Wert, maximal 20 Scheine, ausschließlich klassische Optionsscheine auf Aktien, die jeder versteht, die stark sind und wichtig – noch NICHT überhitzt! Dafür haben wir lange gesucht und passende identifiziert. Wer dabei sein will – alle infos unter info@feingold-research.com und unter feingold-academy.com/boersendienst Mehr zu unserem Ansatz heute bei n-tv im Fernsehen und Internet - hier zu sehen

Übrigens – am 16.1 ist unser nächster TRAININGSTAG!

Denn – welche Aktie wird die spannendste im Januar? Bitcoin Group? Palantir? Delivery? Play Magnus? Biontech? Bei jener geht gerade das nächste Feuerwerk los, Moderna jagt in den USA die bärenstarke Tesla. Und Alibaba? Alle haben wir in unserem Börsendienst besprochen und mit den richtigen Produkten versehen. Dazu haben wir zum Wochenstart direkt im Turbo-Dienst unsere DAX-Idee unseren Lesern mitgegeben. Dienstag und Montag war dies: Rein um 13.600, raus bei 13.700/13.750. Schöne 250 Punkte kassieren mit Hebel.