Anlegerverlag SLM Solutions das war erst der Anfang! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.01.2021, 11:32 | 33 | 0 | 0 08.01.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de SLM Solutions schießt heute kräftig nach oben. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zehn Prozent. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen? Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021! Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Da SLM Solutions dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 17,88 EUR ausgelotet. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf SLM Solutions. Anleger, die bei SLM Solutions eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Wer eh überzeugt ist von SLM Solutions, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt. Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.



