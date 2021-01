goldinvest.de Sitka Gold hat grünes Licht für Bohrungen auf Alpha Projekt in Nevada Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 08.01.2021, 11:59 | 96 | 0 08.01.2021, 11:59 | Das ging schnell: Sitka Gold erhält innerhalb weniger Tage die Genehmigung für neue Bohrungen in Nevada. Das ging schnell: Sitka Gold erhält innerhalb weniger Tage die Genehmigung für neue Bohrungen in Nevada. Sitka Gold (CSE: SIG; FRA: 1RF) hat vom Bureau of Land Management (BLM) in Nevada die erforderlichen Bohrgenehmigungen für bis zu 16 Bohrungen auf seinen neuen Claims auf dem Alpha Goldprojekt im Cortez Trend in Nevada erhalten. Das Unternehmen hatte den Erwerb dieser zusätzlichen Claims nordwestlich der bereits bestehenden Explorationslizenzen erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Sitka kann nun sehr schnell und effektiv seine Explorationshypothese testen, die davon ausgeht, dass die neuen Claims mineralisierte Kalksteinsedimente der so genannten „Lower Plate“ aufweisen, die entlang des Cortez-Trends für ihre fein verteilte Goldmineralisierung vom Carlin-Typ berühmt ist. Entsprechende Vorkommen dieses Typs werden von großen Bergbauunternehmen wie Barrick und Kinross in riesigen Tagebauen im industriellen Maßstab abgebaut. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Barrick Gold Corporation! Werbung Short Short Basispreis 27,49€ Hebel 8,78 Ask 0,27 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Wie zuletzt berichtet, vermutet Sitka das Vorkommen der mineralisierten Kalkschicht bereits in einer vergleichsweise geringen Tiefe von 250 Metern. Zur Verortung des ersten Bohrlochs wurden vor kurzem Schlick-, Sediment- und Gesteinsproben entnommen und zur Analyse an ein Labor geschickt. Cor Coe, CEO und Director von Sitka erwartet den Beginn der Bohrungen in Kürze: „Das Unternehmen beabsichtigt, mit den Bohrungen auf diesem neuen Ziel zu beginnen, sobald es die Ergebnisse der Feldarbeiten vorliegen und ein Bohrgerät gesichert ist.“ Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

