Nürnberg (ots) - Eine aktuelle Analyse der Angebotsmieten von Wohnungen (40 bis

120 m²) in 80 deutschen Großstädten zeigt:



- Wohnen wurde auch 2020 vielerorts teurer: In 67 von 80 untersuchten Städten

steigen die Mieten im Vergleich zum Vorjahr

- Spitzenreiter München verteuert sich weiter: Angebotsmieten sind bei 18,60

Euro pro Quadratmeter - 2 Prozent mehr als 2019

- Mieten in Köln steigen um 6 Prozent auf 11,50 Euro, in Hamburg um 3 Prozent

auf 12,10 Euro

- Trotz Mietendeckel: Berliner Mieten klettern um 5 Prozent auf 12,50 Euro, da

Preise im unregulierten Neubau heftig anziehen

- Leichte Entspannung in kleineren Hochschulstädten, weiterhin günstiges

Preisniveau für Mieter in ostdeutschen Städten



Im Krisenjahr 2020 lässt sich am Wohnungsmarkt keine Trendwende beobachten. Die

anhaltende Corona-Pandemie hat keine merklichen Auswirkungen auf die

Angebotsmieten: In über 4 Fünftel der Großstädte steigen die Quadratmeterpreise

von Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern im abgelaufenen Jahr weiter. Das

zeigt ein Vorjahresvergleich von immowelt für 80 deutsche Städte mit mehr als

100.000 Einwohnern. Auch in der teuersten Stadt München klettert das Mietniveau

weiter: Der Quadratmeterpreis erhöht sich um 2 Prozent auf 18,60 Euro im Median.









In anderen bereits hochpreisigen Metropolen wird das Wohnen ebenso teurer. In

Köln steigt das Preisniveau bei Neuvermietungen um 6 Prozent auf 11,50 Euro, in

Hamburg um 3 Prozent auf 12,10 Euro. Noch teurer ist es in Berlin, wo

Mietwohnungen für 12,50 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Die Hauptstadt

ist jedoch ein Sonderfall, denn dort soll der im Februar 2020 eingeführte

Mietendeckel eigentlich einen weiteren Anstieg verhindern. Bestandswohnungen

werden in der Tat günstiger, aber das Angebot schrumpft. Obendrein klettern die

Mieten in unregulierten Neubauten (Baujahr ab 2014) nun umso stärker, wie eine

immowelt Auswertung (https://www.immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkon

takt/immoweltde/2020/berliner-mietendeckel-bestandswohnungen-werden-deutlich-gue

nstiger-doch-verschwinden-zunehmend-vom-markt/) aus dem November zeigt. Über das

ganze Angebot betrachtet wachsen die Angebotsmieten daher auch in Berlin um 5

Prozent.



Bis zu 12 Prozent: heftige Zuwächse im Umland von Stuttgart



Die höchsten Anstiege verzeichnen Reutlingen mit 12 Prozent (10,30 Euro) und

Pforzheim mit 9 Prozent (8,50 Euro). Beide sind nur knapp über der Marke von

100.000 Einwohnern, aber einerseits wirtschaftlich prosperierende Städte und

andererseits unweit des Ballungsraums Stuttgart. In der Landeshauptstadt stieg

der Preis auf 13,60 Euro (+3 Prozent). Reutlingen und Pforzheim waren schon Seite 2 ► Seite 1 von 2



