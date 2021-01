DWS Chart der Woche: Endlich handelseinig

Aus den Spekulationen, welches Motiv für die Beschleunigung der Verhandlungen ausschlaggebend war, möchten wir uns heraushalten. Klar ist auf jeden Fall, dass der Handel mit China für Europa enorm an Bedeutung gewonnen hat. So sind die Exporte aus der Eurozone seit 2000 pro Jahr um fast zwölf Prozent gestiegen, während die Steigerungsrate für die Exporte in die USA im gleichen Zeitraum 1,8 Prozent betrug. Machten die Exporte nach China in 2000 nur zwölf Prozent der Exporte in die USA aus, so waren es in den letzten zwölf Monaten bereits 56 Prozent. Unter den großen europäischen Volkswirtschaften profitierte besonders Deutschland von der steigenden Nachfrage aus China. Wie aus unserem „Chart der Woche“ hervorgeht, exportierte die deutsche Industrie in den vergangenen zwölf Monaten kumulativ beinahe genauso viele Waren nach China wie in die USA.