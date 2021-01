---------------------------------------------------------------------------

AiCuris präsentiert auf der 39. Jahrestagung der J.P. Morgan Healthcare Conference



WUPPERTAL, Deutschland, 08. Januar 2021 - AiCuris Anti-infective Cures GmbH, ein führendes Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln gegen Infektionskrankheiten, gab heute bekannt, dass Dr. Holger Zimmermann, CEO von AiCuris, auf der 39. Jahrestagung der J.P. Morgan Healthcare Conference (11. -14. Januar 2021) am Donnerstag, 14. Januar 2021 von 08:05 Uhr bis 08:30 Uhr Ortszeit US-Ostküste (14:05 Uhr bis 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit) präsentieren wird.



"2021 wird sicherlich ein spannendes Jahr für AiCuris. Unser erstes Produkt Prevymis(R) (Letermovir), das seit vielen Jahren erste neue Medikament zur Behandlung von Infektionen mit dem humanen Cytomegalovirus (HCMV), wird von Merck & Co. vertrieben und verzeichnet erfolgreich wachsende Umsätze, während es die Leben vieler Patienten weltweit schützt und rettet. Derzeit bereiten wir die Durchführung einer pivotalen Phase-3-Studie mit unserem zweiten Medikament Pritelivir zur Behandlung von Aciclovir-resistenten HSV-Infektionen in immungeschwächten Patienten vor. Diese Studie stellt die Basis für die Einreichung unseres nächsten Antrags ("NDA Submission") auf Zulassung dar, die für 2023 angestrebt wird," sagte Dr. Holger Zimmermann, CEO von AiCuris. "Im Bereich der Infektionskrankheiten gibt es zahlreiche Indikationen mit einem hohen Bedarf für neue, wirksame Lösungen. Diese Lösungen zu finden ist eine der wichtigsten Prioritäten von AiCuris. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Kampagne "PREP - Pandemic and Resistance Emergency Preparedness" ins Leben gerufen, um die weltweiten Bedrohungen für unsere Gesundheit durch zukünftige Pandemien und Antibiotikaresistenzen (AMR, "Antimicrobial Resistance") zu bekämpfen. Wir planen den Start einer klinischen Studie mit unserem Wirkstoff AIC649 zur Vorbeugung von COVID-19 und anderen möglichen Infektionen mit Pandemie-Potenzial. Mit diesen Entwicklungen stehen für AiCuris im Jahr 2021 und darüber hinaus zahlreiche wichtige Meilensteine an."