TUI – was ist denn da bitte los? Gastautor: Daniel Saurenz | 08.01.2021, 12:27 | 87 | 0 | 0 08.01.2021, 12:27 | Liebe Leser, die Aktie von TUI war heute am Freitag Morgen fast 50% im PLUS! Glaubt Ihr nicht? Doch! In unserem Turbo-Dienst haben wir sie bei 5 Euro knapp zum Short gehen empfohlen. Warum? Viele haben nicht verstanden, wie es sich mit den Bezugsrechten verhält und dass der eigentliche! Kurs heute früh 3,42 Euro hätte sein müssen. Die Aktie wurde aber massiv rauf gekauft, u.a auch beim Smartbroker war sie meist gesucht. Dies ist Service, den unsere Abonnenten erwarten dürfen, das haben wir Euch allen im Audio gleich zweimal geliefert und es ist wichtig, damit man TUI versteht, den Handel mit Bezugsrechten, damit man nichts kauft, das man nicht versteht und vor allem Kurs und Kursentwicklung versteht. Beste Grüße Euer TEAM FR wie immer hier im Abo-Dienst zu erreichen - auch testweise, wer uns mal für einen Monat probieren mag…



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer