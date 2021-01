Barren und Münzen aus Edelmetall sind ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten. Vor allem der Onlinehandel boomt. Werbebotschaften im Internet wie „Glänzende Weihnachtsgeschenke aus Gold für Ihre Liebsten“ stoßen bei so man

Traditionell wird an Weihnachten recht viel Gold verschenkt. Das gelbe Metall ist als langfristig werthaltiges Geschenk oder als Ersatz für Bargeld beliebt. Für viele ist Gold wie eine bleibende Erinnerung, ein Notgroschen und nicht so anonym wie ein Geldgeschenk. Bei Goldhändlern ist der Umsatz im Dezember daher üblicherweise doppelt so hoch wie in den Monaten davor.

Das Marktumfeld bleibt nach Ansicht vieler Experten günstig, denn die Edelmetalle profieren vom allgemeinen Anlagenotstand für konservative Anleger. Wem Immobilien zu teuer geworden sind und Geld nicht einfach auf der Bank rumliegen lassen will, kauft lieber Gold. Aufgrund des Nullzinsumfelds bleiben die Opportunitätskosten für Gold niedrig. Insofern stehen die Chancen gut, dass Anleger und Beschenkte auch über den Weihnachtstag hinaus Freude an ihrem Goldkauf haben werden.

Wer Gold verschenken will, sollte sich allerdings mit den Eigenheiten des Marktes und des Goldkaufs vertraut machen. Besonders Online-Gold-Angebote bergen auch einige Risiken. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Barren oder Münzen – wo gibt es das meiste Gold fürs Geld?

Generell gilt: Barren sind bei gleichem Gewicht immer günstiger als Münzen. Da Münzen auch einen Nominalwert in einer Währung haben, fallen bei der Herstellung Lizenzgebühren an. Diese muss der Produzent, oft ein privat geführtes Unternehmen, an die Zentralbank oder das Finanzministerium des Landes abführen, dessen Währung die Münze trägt. Da Goldbarren keine gesetzlichen Zahlungsmittel sind, fallen diese Gebühren weg.

Bei einem Geschenk zählt natürlich auch das Aussehen, daher sind Münzen mit ihren unterschiedlichen Motiven beliebt. Es gibt aber auch Goldbarren, die als Geschenk etwas hermachen, z.B. verziert mit chinesischen Tierkreiszeichen oder Glückssymbolen.

Was muss ich beim Online-Goldkauf beachten?

In der Corona-Krise kaufen viele Menschen verstärkt im Internet ein – der Edelmetallmarkt macht da keine Ausnahme. Generell gilt, dass Anleger Gold ausschließlich in den Onlineshops bekannter Goldhändler kaufen sollten. Amazon oder Ebay sind für den Goldkauf ungeeignet. Denn die großen Plattformen verlangen von den Händlern Gebühren, die sich am Umsatz bemessen und bei den geringen Margen im Edelmetallhandel unwirtschaftlich sind.