Verden / Bielefeld / Wiesbaden (ots) - Kontoauszüge im Tausch gegen besserenSchufa-Score? Gegen die Pläne der privaten Wirtschaftsauskunftei SchufaKontoauszüge auszuwerten, formiert sich Protest der Verbraucher/innen. Unter demTitel "Fiese Tricks der Schufa stoppen"(https://aktion.campact.de/schufa-tricks/appell) sammelt die BürgerbewegungCampact gemeinsam mit der Organisation Digitalcourage online Unterschriften,damit Kontoauszüge Privatsache bleiben. Über 100.000 Menschen haben bereitsunterzeichnet. Mit dem Schufa-Score wird die Kreditwürdigkeit von fast 68Millionen Menschen eingeschätzt. Vermieter/innen, Mobilfunkfirmen oder Bankenrichten sich vor Vertragsabschlüssen nach dieser Auskunft."Kontoauszüge sind Privatsache und müssen es auch bleiben. Für die Schufa sindsie Gold wert. Viele glauben, die Schufa sei eine Behörde und hätte das Rechtauf Auskünfte. Weit gefehlt. Die private Wirtschaftsauskunftei lebt von denDaten, die wir ihr überlassen", sagt Damian Ludewig, Kampagnendirektor beiCampact. Die Teilnahme an einem Glücksspiel oder die Überweisung an einInkasso-Unternehmen, Arztrechnungen, Beiträge für die Gewerkschaft oder denMieterverein - aus all diesen Daten lässt sich ein intimes Persönlichkeitsprofilerstellen. "Mit 'CheckNow' Menschen dazu zu bringen, sich bis auf ihreKontoauszüge nackig zu machen, ist komplett übergriffig", so Ludewig. "Als dieSchufa Facebook-Profile für die Scores auswerten wollte, scheiterte sie amWiderstand von Verbraucher/innen. Das wollen wir auch mit 'CheckNow' erreichen."