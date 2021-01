JPMORGAN belässt CREDIT SUISSE GROUP AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Die Rückstellungen wegen eines noch offenen Hypothekenstreits in den USA seien höher als von ihm gedacht, hätten aber auf die harte Kernkapitalquote nur begrenzten Einfluss, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv sei die Bestätigung des Aktienrückkaufprogramms./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2021 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2021 / 07:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.