Ölpreise um Elf-Monatshoch

London 08.01.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas fester und verteidigen die Kursgewinne, die die Notierungen auf das höchste Niveau seit elf Monaten getrieben haben. Die geringere Produktion stützt.



Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche erneut gesunken, während die Förderung bei 11,0 Mio. Barrel/Tag stagnierte.