Hannover (ots) - NBB legt Einspruch gegen Bußgeldbescheid über 10,4 Millionen

Euro ein / Kritik an Begründung und Vorgehen der Behörde / Aktueller Umgang mit

DSGVO schafft Rechtsunsicherheit für den Mittelstand



Der Online-Händler notebooksbilliger.de AG (NBB) hat Einspruch gegen den

Bußgeldbescheid in Höhe von 10,4 Millionen Euro eingelegt, den die

Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachen wegen vermeintlicher Verstöße

gegen das Datenschutzrecht am 21. Dezember 2020 gegen das Unternehmen verhängt

hat.







unverhältnismäßig. Es steht in keiner Relation zur Größe und Finanzkraft des

Unternehmens sowie zur Schwere des angeblichen Verstoßes. Wir halten den

Bescheid für nicht rechtmäßig und fordern seine Aufhebung."



Versandunternehmen kontrollieren Warenfluss per Video



In einem bereits 2017 begonnenen Kontrollverfahren hatte die niedersächsische

Datenschutzbeauftragte NBB veranlasst, den Einsatz von Videokameras teilweise zu

ändern. Das Unternehmen kooperierte eng, um eine vollständige Compliance mit der

DSGVO auch aus Sicht der Behörde sicherzustellen.



NBB nutzt Kameras, um den Warenfluss bei Lagerung, Verkauf und Versand der

hochwertigen IT-Produkte zu verfolgen. Bei verschwundener oder beschädigter Ware

werden die gespeicherten Aufzeichnungen allenfalls nachträglich auf Hinweise

untersucht. Dieses Vorgehen ist bei Versand- und Logistikunternehmen Standard.



Vorwurf der Mitarbeiterüberwachung haltlose Unterstellung



Deshalb wehrt sich NBB vehement gegen die von der Datenschutzbeauftragten

geäußerte Unterstellung, der Onlinehändler habe systematisch Leistungen und

Verhalten seiner Mitarbeiter überwacht. Diese Darstellung ist ebenso falsch wie

unverantwortlich. Zu keinem Zeitpunkt war das Videosystem darauf ausgerichtet,

das Verhalten der Mitarbeiter oder deren Leistungen zu überwachen. Es war auch

technisch überhaupt nicht dafür ausgestattet.



NBB CEO Oliver Hellmold: "Wir sind ein überschaubarer Mittelständler und kein

anonymer Großkonzern. In unseren Lagern und Versandzentren arbeiten kleine

Teams, da benötigen Vorgesetzte keine Videoaufnahmen, um Mitarbeiter beurteilen

zu können. Sofern die Datenschutzbeauftragte Niedersachsen etwas anderes

suggeriert, ist dies grob falsch und gefährdet unseren guten Ruf."



Bedauerlicherweise hat es die niedersächsische Datenschutzbeauftragte während

der Dauer des dreijährigen Verfahrens nicht für erforderlich gehalten, der

Einladung von NBB zu folgen und sich den Einsatz der Kameras selbst anzusehen.

Hätte die Behörde sich vor Ort ein eigenes, genaues Bild gemacht, hätte sie den



