Antiamerikanismus ist rechtsextremistisch und linksextremistisch Autor: Tichys Einblick | 08.01.2021, 12:57 | 52 | 0 | 0 08.01.2021, 12:57 | Wer einmal bei einem Besuch in Washington DC nach einer Visite des größten Soldatenfriedhofs der USA in Arlington am Lincoln Memorial vorbei die Mall entlang lief und die vielen Schulklassen sah, die, die Smithsonian Museumsmeile entlang in Richtung Capitol und White House strömten, wird sein ganzes Leben die andächtig glänzenden Augen der Jugendlichen und dann Der Beitrag Antiamerikanismus ist rechtsextremistisch und linksextremistisch erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Georg Gafron. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer