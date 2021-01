Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

MPC strebt Finanzierungsrunde an Bei MPC Münchmeyer Petersen Capital steht eine bezugsrechtslose Kapitalerhöhung an. Man will 4 Millionen Euro ins Unternehmen holen. Damit soll ein Co-Investment an der MPC Energy Solutions refinanziert werden. Geplant ist eine Privatplatzierung. …