HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die Marke BVB bleibe ungeachtet der Pandemie stark, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben