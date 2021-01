FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag wenig verändert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,01 Prozent auf 177,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,53 Prozent.

Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage stabilisierten sich die Anleihen. Erneute Kursgewinne an den Aktienmärkten und robuste Konjunkturdaten aus Deutschland setzten die Anleihen vorerst nicht weiter unter Druck. Sowohl die Industrieproduktion als auch der Außenhandel konnten im November überzeugen. Die Entwicklung zeigt einmal mehr, dass das verarbeitende Gewerbe nicht so stark von den Corona-Folgen betroffen ist wie der Dienstleistungssektor.

Im Tagesverlauf dürften Anleger neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt in den Blick nehmen. Die Regierung in Washington veröffentlicht am Nachmittag ihren monatlichen Jobbericht. Aufgrund der angespannten Corona-Lage wird mit einer deutlichen Abschwächung des Stellenaufbaus gerechnet. Einige Analysten erwarten sogar einen Stellenabbau. Es wäre der erste seit dem schweren Einbruch nach der ersten Corona-Welle im Frühjahr./jsl/jkr/jha/