Non-Food Discounter Action bietet Click & Collect Shopping-Möglichkeit

Düsseldorf (ots) - Knapp 300 Filialen in Deutschland sind während des Lockdownsmit eingeschränktem Angebot von wichtigen Alltagsprodukten geöffnet - mit Click& Collect ermöglicht Action seinen Kunden darüber hinaus in 380 Filialenbundesweit den Zugang zu weiteren Produkten seines Sortiments zu günstigstenPreisen.Verbraucher können ab sofort per Click & Collect beim Non-Food Discounter Actioneinkaufen. Hierfür reservieren sie Artikel von zuhause aus auf der Websiteaction.com und geben ein Datum und eine Uhrzeit an, wann sie die Waren inwelcher Filiale abholen möchten. Die Bezahlung erfolgt bei Abholung in derFiliale unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. "Click & Collect bietetein sicheres Einkaufserlebnis in Zeiten der Pandemie: Mögliche Kontakte werdenso auf ein nötiges Minimum reduziert, Schlangenbildung und lange Wartezeitenvermieden", erklärt Bart Raeymaekers, Geschäftsführer Action Deutschland, "perClick & Collect lässt sich nicht nur der Bedarf an alltäglich Gütern decken;auch ausgewählte Artikel anderer Produktgruppen, wie Bastel- und Malbedarf,Kinderspielzeug, Dekoration, Multimedia, Haushaltswaren oder Heimwerkerbedarfkönnen auf diese Weise wieder beschafft werden. So möchte Action seinen Beitragzur Bewältigung der Pandemie leisten - auch für diejenigen, die im Homeofficearbeiten und auf Arbeitsmaterialien angewiesen sind oder zur Beschäftigung derSchüler, während die Schulen geschlossen bleiben" führt Raeymaekers weiter aus.Das Angebot läuft in den meisten Filialen seit Mitte Dezember und wird im Laufedes Januars weiter ausgeweitet. "Unsere Kunden sind sehr zufrieden mit dieserVariante des Online-Shoppings. In kurzer Zeit hat sich die Zahl derer, die perClick & Collect einkaufen, bereits verdoppelt." Dies ist zurückzuführen auf dieLage vieler Action-Filialen, die sich in Wohngebieten befinden und einen raschenEinkauf ermöglichen - besonders von Waren, die in Zeiten von Abstandhalten undHomeoffice gefragt sind, wie z. B. Toner, Süßigkeiten und Batterien. Mehr als250 Artikel lassen sich derzeit per Click & Collect bestellen.Eine Übersicht der verfügbaren Produkte sowie eine Übersicht der teilnehmendenFilialen können auf action.com eingesehen werden.Pressekontakt:ActionMaria LanghammerInternational Communications SpecialistMail: mailto:m.langhammer@action.nlTel. +31 (0)6 23753927http://www.action.comKohl PR & Partner GmbHTanja SchüleMail: mailto:t.schuele@kohl-pr.deTel. +49 30 22 66 79 24Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151734/4807092OTS: Action