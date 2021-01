Die Corona-Schutzverordnung wurde aktualisiert und neueste Corona- Regelung steht in der Kritik. Grundrecht auf Freizügigkeit eingeschränkt. Genaue Definitionen und Erklärungen bleiben bisher aus.

Eingriff in Grundrecht der Freizügigkeit

Mit den neuen, verschärften Regelungen geht der Lockdown in die nächste Runde. Bürger, die in sogenannten Hotspots leben, wo der Inzidenzwert von 200 überschritten wird, dürfen sich ab sofort nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Dabei wird bisher keine Unterscheidung zwischen Stadt- und Dorfbewohnern gemacht. „Die Möglichkeiten für die Bewohner einer Stadt sind ganz andere, als die für Bewohner eines abgelegenen Dorfes. Stadtbewohnern steht das gesamte Stadtgebiet und 15km darüber hinaus zur Verfügung, während die Dorfbewohner eine deutlich geringere Bewegungsfreiheit innerhalb ihre Aktionsradius hätten“, so Rechtsanwalt Markus Mingers (www.mingers.law).

Einem jeden deutschen Staatsbürger steht - im Grundgesetz (Art. 11) verankert - das Recht der Freizügigkeit zu. Jeder Mensch darf sich an jedem Ort in der Bundesrepublik aufhalten und auch dort seinen Wohnsitz einnehmen.

Dieses Recht darf jedoch, auf Grund eines Gesetzesvorbehalt, beschränkt werden. Damit eine Beschränkung dieses Gesetzes eintritt, müssen die Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie jedoch eine Verhältnismäßigkeit vorweisen. „Sie sind dann verhältnismäßig, wenn sie erforderlich, geeignet und angemessen sind“, erklärt Markus Mingers (www.mingers.law).

Die Maßnahmen bezogen auf einen bestimmen Bewegungsradius müssen somit einen nennenswerten Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten. Eine Grundrechtseinschränkung dieser Art muss demnach gut begründet sein. Die aktuellen Maßnahmen müssen überprüft werden, ob sie überhaupt geeignet und angemessen sind und tatsächlich eine Reduktion der Coronafallzahlen mit sich bringen können.

Erklärung bestimmter Definitionen steht aus!

Es wurde angekündigt, dass in bestimmten Fällen und mit triftigem Grund Ausnahmen von dieser 15km-Radius-Maßnahme gemacht werden könnten.

Die Frage, wie sich jedoch dieser „triftige Grund“ definieren lässt, bleibt aus. Ebenso unterliegen die neuen Bestimmungen dem sogenannten Bestimmtheitsgrundsatz, wodurch der Rechtsanwender die Folgen des Gesetzes - in diesem Fall der Coronavirus- Schutzverordnung - nach Inhalt, Zweck und Ausmaß vorhersehen und berechnen kann.

