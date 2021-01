FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag vor der Veröffentlichung neuer Arbeitsmarktdaten aus den USA nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2250 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

Mit den jüngsten Verlusten entfernte sich der Euro etwas von seinem mehrjährigen Höchststand, der zur Wochenmitte mit 1,2349 Dollar erreicht worden war. Nachdem der Euro zum Jahreswechsel noch von einer breitangelegten Dollar-Schwäche profitierte, setzte zuletzt eine Gegenbewegung ein.