Schleswig-Holsteins Stadtwerke investieren hunderte Millionen Euro

- 150 Millionen Euro für Versorgungssicherheit, Energiewende und Fortschritt

- 60 Millionen Euro fließen in Breitbandversorgung und Schwimmbäder

- Weitere 140 Millionen Investitionen im Jahr 2021 geplant



Im vergangenen Jahr 2020 haben die 43 Stadt- und Gemeindewerke im Verband der

Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) rund 150

Millionen Euro zur Modernisierung und Verbesserung von Infrastrukturen

ausgegeben. Hinzu kommen weitere dreistellige Millionenbeträge von solchen

Stadtwerken, die bislang nicht im VSHEW organisiert sind. Damit zählen die

Stadt- und Gemeindewerke zu den größten Investoren des Landes.





Von den 150 Millionen Euro der VSHEW-Mitgliedsunternehmen mit insgesamt rund2.500 Beschäftigten gingen rund zwei Drittel des Investitionsvolumens anUnternehmen der regionalen Wirtschaft. Allein 60 Millionen Euro flossen in dieModernisierung und Instandhaltung kommunaler Hallen- und Freibäder sowie in denAusbau von Glasfasernetzen. "Breitbandnetzen gehört die Zukunft. DieCorona-Krise hat uns die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von einerleistungsfähigen Kommunikationstechnologie nochmals deutlich vor Augen geführt",sagt Helge Spehr, Vorstandsvorsitzender des VSHEW und Co-Geschäftsführer derStadtwerke SH. "Wenn uns jedoch, wie diese Woche wieder erlebt, allein diegleichzeitige Durchführung hunderter Schul-Videokonferenzen an dieKapazitätsgrenzen bringt, besteht offenbar dringender Handlungsbedarf."Deutschland dürfe bei der Digitalisierung nicht länger hinterherlaufen. DieVSHEW-Mitgliedsunternehmen werden daher den Ausbau der Breitbandnetze nichtlänger dem Markt und seinen privaten Anbietern überlassen, sondern denflächendeckenden Ausbau der Glasfasernetze selbst forcieren.Ein weiterer Investitionsschwerpunkt bestand im Jahr 2020 in Maßnahmen zurFörderung der Energiewende und im Ausbau der Energie- und Wassernetze. Bei allenEntscheidungen besitzt die Versorgungssicherheit oberste Priorität. "Dabeikönnen wir uns auf die volle Unterstützung unserer kommunalen Gesellschafterverlassen", versichert Spehr. Im Gegensatz zu manch privaten Unternehmen müsseman keine riskanten Kompromisse eingehen. "Sicherheit geht immer vor Rendite."Dank modernster Technologien, hervorragend gewarteter Netze sowie einerhochqualifizierten und engagierten Belegschaft sei die lückenlose Versorgung mitStrom, Gas, Wärme und Wasser in den VSHEW-Geschäftsgebieten auch in denzurückliegenden Monaten der Pandemie niemals gefährdet gewesen. Die zunehmendtrockenen Sommer stellten aufgrund einer gut funktionierendenWasserbewirtschaftung ebenfalls keinerlei Gefahr da.Im laufenden Jahr 2021 werden die Stadt- und Gemeindewerke im VSHEW nochmalsmehr als 140 Millionen Euro investieren. Dabei rücken Klimaschutzmaßnahmen nochstärker in den Fokus der Überlegungen. Dazu zählt etwa die Investition inAnlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Quellen sowie zurEnergiespeicherung und der weitere massive Ausbau der Ladeinfrastruktur fürElektrofahrzeuge. Zwar haben die Stadtwerke das Ladenetz hierzulande in denvergangenen Jahren bereits gut auf- und ausgebaut. Doch der Bedarf nachzusätzlichen Stromtankstellen wird weiter steigen: Schon heute ist inSchleswig-Holstein jeder vierte neu zugelassene Pkw ein Elektroauto.Zum VSHEW: Der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- undWasserwirtschaft (VSHEW) vertritt als Wirtschaftsverband die Interessen von rund45 kommunalen Stadt- und Gemeindewerken sowie Versorgungsbetrieben mit einemGesamtumsatz von zusammen über einer Milliarde Euro. DieVSHEW-Mitgliedsunternehmen versorgen knapp eine Millionen Schleswig-Holsteinermit Strom, Gas, Wasser und Kommunikationstechnik und beschäftigen mehr als 2.500Menschen.