STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Auf Allzeithoch ins Wochenende

Eine ereignisreiche Börsenwoche neigt sich ihrem Ende zu - und auch am Freitag beherrschen die Bullen das Geschehen auf dem Börsenparkett. Der DAX markiert mit einem soliden Plus von 0,8% bei 14.075 Punkten ein neues Allzeithoch. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. TUI (WKN TUAG00)

Die Papiere des TUI-Konzerns tauchen am Freitag gleich doppelt unter den meistgehalten Werten in Stuttgart auf. Grund dafür ist die zu Beginn der Woche beschlossene Kapitalerhöhung. Daher werden sowohl die Aktien der TUI als auch Bezugsrechte der Aktie rege gehandelt. Bei beiden Papieren positionieren sich Anleger aber auf der Verkäuferseite. 2. Bayer (WKN: BAY001)

Leichte Verluste müssen auch die Papiere des Pharma-Konzerns Bayer verkraften. Sie verlieren bis zum Mittag gut 2% und notieren rund um die Marke von 52 Euro. Anleger scheinen heute die in Folge der Kooperationsankündigung mit CureVac angefallenen Gewinne wieder mitzunehmen. 3. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Ein weiterer Wert aus der Impfstoffbranche, BioNTech, zeigt sich hingegen unter regem Handel in Stuttgart freundlich und notiert 6% fester. Grund dafür sind Medienberichte, wonach der BioNTech-Impfstoff auch gegen die seit neuestem kursierende Coronavirus-Mutation wirkt. Die BioNTech-Aktie klettert somit wieder über die Marke von 80 Euro.

Börse Stuttgart auf YouTube

Plattform-Unternehmen wie Amazon, Apple, Facebook & Co stehen bei vielen Anlegern hoch im Kurs. Warum diese Unternehmen - obwohl noch relativ jung - bereits so dominant sind und anhand welcher Kriterien Anleger ein solches Plattform-Unternehmen erkennen können, berichtet der Buchautor und Investor Thomas Rappold. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=CCaVEoJXaOE