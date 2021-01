Demos gegen neuen Rektor - Erdogan nennt Protestierende Terroristen

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Proteste gegen einen neuen Rektor an der renommierten Istanbuler Bogazici-Universität als von Terroristen initiiert bezeichnet. "Dahinter stecken ja keine Studenten, das sind Terroristen, die dahinterstecken", sagte Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Istanbul. Die Oppositionspolitikerin Canan Kaftancioglu, die sich mit dem Protestierenden solidarisiert hatte, nannte Erdogan eine "Militante" der marxistisch-leninistischen Untergrundorganisation DHKP-C in der Türkei.

Studierende protestieren seit Montag gegen die Ernennung von Melih Bulu zum Direktor der Bogazici-Universität durch Erdogan. Sie kritisieren unter anderem die Nähe Bulus zur AKP. Die Studenten verurteilten die Ernennung aber auch als undemokratisch und gegen die Tradition der Universität, ihre Direktoren selbst zu wählen.