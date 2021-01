Toronto, Ontario, 8. Januar 2021 - Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Routemaster“) (TSXV: RM, GR: RMJR) freut sich, die Gründung einer Beteiligungs- und Handelstochtergesellschaft in Bermuda namens DeFi Holdings (Bermuda) Ltd. bekannt zu geben. Die Tochterfirma wird umgehend die ersten Investitionen in ein gewichtetes Portfolio von führenden dezentralen Finanzprotokollen („DeFi“) tätigen und diese zu Staking- und Trading-Zwecken nutzen. Das Unternehmen hat zudem eine Vereinbarung mit der Firma Neversink River Capital, LLC – einer innovativen Managementfirma für Kryptowährungen, die von ehemaligen erfahrenen Asset-Management- und Technologie-Experten der Deutsche Bank und MIO Partners geleitet wird – abgeschlossen. Diese Firma erbringt Beratungsleistungen und ist mit der aktiven Verwaltung des Portfolios betraut.

Bermuda konnte bereits eine Reihe von führenden Kryptowährungs- und Blockchainunternehmen begrüßen und verfügt über ein investitionsfreundliches Rechtssystem, das in Kooperation mit Branchenvertretern klare Regulierungsrichtlinien entwickelt. Bermuda hat sich auch als Vorreiter im Technologiesektor mit Schwerpunkt auf Blockchain-Entwicklungen etabliert. Die Firmengründung in Bermuda wird dem Unternehmen die Möglichkeit bieten, in die verschiedenen Anlagechancen des dezentralen Finanzsektors zu investieren – in einem Rechtssystem, das seit jeher Innovationen offen gegenübersteht.

„Wir haben uns für Bermuda als Standort entschieden, weil es beim Aufbau eines regulatorischen Umfelds, das Blockchain-Innovationen und -Investitionen fördert, führend ist. Das dezentrale Finanzwesen ist die nächste Innovationswelle im Blockchainsektor, und die Unterstützung der Regierung sowie die regulatorische Flexibilität im Hinblick auf Innovationen werden eine entscheidende Rolle in der weiteren Entwicklung von Routemaster spielen“, erklärt Olivier Roussy Newton, Gründungsmitglied von DeFi Holdings und ein Berater von Routemaster Capital. „Außerdem freut es uns sehr, dass wir parallel zur Inbetriebnahme unserer Handelsfirma in Bermuda mit Neversink als Partner zusammenarbeiten. Eines unserer Hauptziele besteht darin, in die aussichtsreichsten DeFi-Protokolle, die für unsere Aktionäre die höchsten risikoangepassten Renditen bringen, zu investieren. Neversink wird uns mit seinen Algorithmen bei der optimalen Nutzung der Chancen im DeFi-Sektor helfen, damit wir die inhärenten Komplexitäten der Branche besser bewältigen und uns gleichzeitig vor Abwärtskorrekturen schützen.“