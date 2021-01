Büromarkt Ende 2020 zwischen harter Lockdown-Realität und Hoffnungsschimmern - Büro-Vermietungsumsatz in deutschen Big 7 mehr als ein Drittel unter Vorjahresniveau

Frankfurt (ots) - Die Corona-Pandemie war und ist ein unvorhergesehenes und

nicht prognostizierbares Ereignis, ein schwarzer Schwan also. Wie lange aber

bleibt er, der schwarze Schwan? Besser noch: wie lange bleibt der Schwan

schwarz?



Verlässlich ist diese Frage nicht zu beantworten. Deswegen verharren alle

Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik und natürlich auch die

Immobilienmärkte in einem Zustand der Ungewissheit. Der seit Dezember geltende

Lockdown wurde zunächst einmal bis Ende Januar verlängert. Unsicher bleibt trotz

der (nur schleppend) angelaufenen Impfungen die Infektionslage und selbst die

Wirtschaftsforscher begrüßen harte, aber zeitlich begrenzte Maßnahmen. Einig

scheinen sich die Ökonomen darin, dass Deutschland erneut in eine technische

Rezession fallen wird. Sowohl im letzten Quartal 2020 als auch im Auftaktquartal

2021 dürfte das Wirtschaftswachstum ins Negative gesunken sein.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Damit scheint sich zu bestätigen, dass der wirtschaftliche Erholungspfadbeschwerlicher sein wird als zunächst erwartet. Die Prognosen für dasBIP-Wachstum 2021 hatten sich im Jahresverlauf 2020 von über 5 Prozent aufaktuell nur noch 3,8 Prozent reduziert. "Die unterstützenden Maßnahmen derPolitik helfen über die größten Verwerfungen hinweg, aber wir erleben derzeiteben doch eine manifeste Konjunkturkrise, die alle Branchen und Segmente erfassthat", so Dr. Konstantin Kortmann , Head of Leasing & Agency JLL Germany. Dieverschiedenen Klimaindizes sprechen je nach Nachrichtenlage eine deutlicheSprache: Die Nachrichten zum Impfstoff hatten den Aktienkursen im November einenSprung versetzt, genau der gegenteilige Effekt war mit dem zweiten Lockdowneingetreten: Sinkende Kauflaune und schlechte Konsumstimmung. Der von der GfKfür Dezember ermittelte Konsumklimaindex fiel auf minus 6,7 Punkte, nachdem erim November noch minus 3,2 Zähler betragen hatte. Und wiederum ein eigentlichnationales Ereignis wie der Ausgang der Senatswahl im US-Bundesstaat Georgiatreibt die Aktienkurse."Als Stütze erweisen sich aktuell auf jeden Fall die Industrieunternehmen. Diesbelegt unter anderem ein Blick auf die Kurzarbeit. In der Industrie ist dieKurzarbeit über alle Branchen zum Ende des Jahres gesunken, gestiegen ist siejedoch in den beiden Branchen, die vom zweiten Lockdown besonders betroffensind: im Einzelhandel und im Gastgewerbe. So erhöhte sich die Zahl derArbeitnehmer in Kurzarbeit im Einzelhandel im Dezember auf immerhin über 6Prozent der hier sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und im Gastgewerbeauf 39 Prozent - mit erheblichen Auswirkungen auf die Wirtschaft in ihrerGesamtheit, aber auch auf die Immobilienbranche", kommentiert Konstantin