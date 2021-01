In den letzten Tagen haben wir bei der BioNTech Aktie immer wieder auf die Trendwendechancen nach den jüngsten Kursverlusten hingewiesen. Das scheint sich zum Treffer zu entwickeln. Erste wichtige charttechnische Kaufsignale sind bei dem Papier perfekt, haben die letzten Tage geprägt. Bisher resultierte daraus eine Aufwärtsbewegung für BioNTechs Aktienkurs an der US-Technolofiebörse NASDAQ von 80,55 Dollar auf gestern in der ...