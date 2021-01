Shooting Star aus der Alternative Food Branche mit weiterer Top Meldung.

Wird die Aktie von Eat Beyond jetzt ihren Höhenflug intensivieren? Die Chancen dafür sind gegeben. Seit IPO bereits bis zu 220% Kursplus. Ist das erst der Start einer renditestarken Erfolgsgeschichte? Die Aktie der Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) hat seit dem IPO im November eine sensationelle Rallye aufs Parkett gelegt. Von 0,45 Euro (erster Handelskurs) bis zum Allzeithoch bei 1,90 Euro im Dezember wurde schon ein Kursplus von über 220% erzielt! Alle charttechnischen Indikatoren wie auch die ausgezeichnete fundamentale Situation des Unternehmens, die ihren Ausdruck in einem starken Newsflow findet, sprechen für eine Fortsetzung und Verschärfung des Aufwärtstrends.

Eat Beyond Global Holdings Inc. gibt nämlich bekannt, dass Mike Mancias in den Beirat des Unternehmens berufen wurde. Mike Mancias wird die Rolle des Beraters und Markenbotschafters übernehmen und in dieser Funktion das Team bei seinen Marketingaktivitäten unterstützen sowie dem Unternehmen Eat Beyond und seinen Beteiligungen zu mehr Präsenz verhelfen.

Mancias ist als Langzeit-Athletiktrainer und Regenerationsexperte für den Basketball-Superstar LeBron James tätig und gilt als anerkannte Größe in der Welt des Profi-Basketballs. Neben seiner Arbeit mit weiteren Spitzensportlern der NFL, MLB, PGA und NCAA ist er ein lizenzierter und staatlich zertifizierter Trainer der Accredited National Athletic Trainers Association in den Vereinigte Staaten und seit 14 Jahren Mitglied der National Basketball Athletic Trainers Association. Außerdem ist er Markenbotschafter der Firma Beyond Meat.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Mike Mancias. In der Lebensmitteltechnologie und -innovation geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Geschmack, sondern auch um die Optimierung der menschlichen Ernährung," sagt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Herr Mancias ist ein erfahrener und anerkannter Experte auf diesem Gebiet und hat Athleten wie LeBron James dabei unterstützt, ihr volles Leistungspotenzial auszuschöpfen und eine lange Karriere zu erreichen. Er ist ein echter Gewinn für unser Team und wir freuen uns darauf, von seinem Know-how und seinen weitreichenden Kontakten zu profitieren."