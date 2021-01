BANK OF AMERICA (BOFA) belässt Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Safran von 150 auf 134 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zu den Prioritäten des neuen Vorstandschefs gehöre die Entwicklung einer neuen Generation effizienter Motoren, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem wolle er die Rolle des Technologiekonzerns als führender Zulieferer für europäische Staaten im Luftfahrt- und Rüstungsbereich stärken. Letzteres dürfte eher aus eigener Kraft denn durch Zukäufe geschehen, erwartet Heelan und verwies auf kurzfristigen Druck durch Covid-19 sowie auf Bedenken hinsichtlich der mittelfristigen Verteidigungshaushalte./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2021 / 00:30 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.