Josip Heit et le GSB Gold Standard Group engagent des poursuites pénales pour protéger le G999 (FOTO)

Hambourg (ots) - GSB Gold Standard Banking Corporation AG : "En droit pénal

allemand, la diffamation signifie que quelqu'un fait des allégations

diffamatoires sur une personne alors qu'il sait que ces allégations sont

fausses, ce qui est punissable d'une peine d'emprisonnement pouvant aller

jusqu'à cinq ans ou d'une amende.



"Il y a péril en la demeure lorsque, contrairement à la vérité, on allègue ou

répand un fait susceptible de mettre en péril le crédit d'autrui ou de causer

d'autres inconvénients à son acquisition ou à son avancement.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Dans ce cas, il faut indemniser la partie lésée pour le dommage qui en résulte,même si on ne connaît pas la contrevérité mais qu'il faut la connaître. Dans laGmbHG allemande (loi concernant les sociétés à responsabilité limitée), iln'existe pas de poste de président du conseil d'administration, appelé "Chairmanof the Board" en anglais, c'est de notoriété publique.Après des reportages douteux dans les médias, Josip Heit, président du conseild'administration de la GSB Gold Standard Banking Corporation AG, a lui-même misà jour non seulement une vaste équipe d'avocats assignés, mais il a égalementdes charges pénales en raison de la calomnie et de la mise en danger du créditainsi que de la blessure de la lettre secrète, avec les bureaux du procureurresponsable placés.En outre, des demandes de dommages et intérêts sont fabriquées afin de les fairevaloir non seulement contre les différents médias et leurs sociétés, mais aussicontre les collaborateurs des médias personnellement devant les tribunaux.Le fait que certains médias ont des actionnaires aux États-Unis d'Amérique (USA)ou y sont basés facilite la demande de dommages et intérêts aux États-Unis.On sait que ces procédures coûtent à l'économie américaine 264 milliards dedollars US par an, dont 100 milliards de dollars US pour les seules petites etmoyennes entreprises, les dommages et intérêts devant les tribunaux américainsétant souvent nettement plus élevés que devant les tribunaux allemands !C'est pourquoi Josip Heit a également chargé une équipe d'avocats américainsd'engager des poursuites contre les éditeurs, les auteurs et les entreprises,afin de réclamer des dommages et intérêts.Le code de la presse fixe des lignes directrices pour le travail journalistique.Du respect de la dignité humaine à la présomption d'innocence. Le respect de lavérité, le respect de la dignité humaine et l'information véridique du publicsont les plus hauts commandements de la presse.Celui qui, sciemment, comme dans le cas d'une fausse affirmation selon laquelle