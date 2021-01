Josip Heit e GSB Gold Standard Group sporgono denuncia penale per proteggere G999 (FOTO)

Hamburg (ots) - GSB Gold Standard Banking Corporation AG: "La diffamazione nel

diritto penale tedesco significa che qualcuno fa accuse diffamatorie su una

persona anche se sa che le accuse sono false, questo è punibile con la

reclusione fino a cinque anni o con una multa".



"Credit jeopardy" è quando uno, contrariamente alla verità, accusa o diffonde un

fatto che potrebbe mettere a repentaglio il credito di un altro o causare altri

svantaggi alla sua acquisizione o avanzamento.





"In questo caso, si deve risarcire il danneggiato per il danno che ne derivaanche se non si conosce la falsità ma la si deve conoscere. Nella German GmbHG(legge sulle società a responsabilità limitata) non esiste una posizione dipresidente del consiglio di amministrazione, chiamata "Chairman of the Board" ininglese, questo è di dominio pubblico.Dopo le discutibili notizie dei media Josip Heit, presidente del consiglio diamministrazione della GSB Gold Standard Banking Corporation AG, si è aggiornatonon solo su un ampio team di avvocati assegnati, ma anche su accuse penali acausa di calunnie e rischi di credito, nonché di lesioni del segreto dellalettera, con gli uffici del pubblico ministero responsabili collocati.Oltre alle richieste di risarcimento danni, vengono prodotte anche richieste dirisarcimento per farle valere non solo contro i diversi media e le loro società,ma anche contro i collaboratori dei media in prima persona davanti ai tribunali.Il fatto che alcuni media abbiano azionisti negli Stati Uniti d'America (USA), ovi abbiano sede, facilita la richiesta di risarcimento danni negli USA.È noto che tali procedimenti costano all'economia statunitense 264 miliardi didollari all'anno, di cui 100 miliardi di dollari solo alle piccole e medieimprese, per cui i danni nei tribunali statunitensi sono spesso molto piùelevati che in quelli tedeschi!Per questo motivo, Josip Heit ha ora anche incaricato un team di avvocatistatunitensi di intraprendere azioni legali contro gli editori, gli autori e leaziende, allo scopo di chiedere il risarcimento dei danni.Il codice della stampa stabilisce le linee guida per il lavoro giornalistico.Dal rispetto della dignità umana alla presunzione di innocenza. Il rispettodella verità, il rispetto della dignità umana e l'informazione veritiera delpubblico sono i più alti comandamenti della stampa.Chi consapevolmente, come nel caso di una falsa affermazione che una personasarebbe "Presidente del Consiglio di Amministrazione" - quindi presidente di unaGmbH - si diffonde, sostiene la falsità, perché come già detto la legge