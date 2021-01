Josip Heit und GSB Gold Standard Gruppe stellen zum Schutz des G999 Strafanzeigen (FOTO)

Hamburg (ots) - GSB Gold Standard Banking Corporation AG: "Verleumdung bedeutet

im deutschen Strafrecht, dass jemand über eine Person ehrverletzende

Behauptungen aufstellt, obwohl er weiß, dass die Behauptungen unwahr sind, dies

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

"Kreditgefährdung ist, wenn man der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet

oder verbreitet, welche geeignet ist, den Kredit eines anderen zu gefährden oder

sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen." In diesem

Falle hat man dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden auch dann zu

ersetzen, wenn man die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muss.



Im deutschen GmbHG (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter

Haftung) gibt es keine Position eines Vorstandsvorsitzenden, im englischen

"Chairman of the Board" genannt, dies ist Allgemeinwissen.







GSB Gold Standard Banking Corporation AG, aktuell nicht nur ein umfangreiches

Team aus Rechtsanwälten beauftragt, er hat auch Strafanzeigen wegen Verleumdung

und Kreditgefährdung sowie Verletzung des Briefgeheimnisses, bei den zuständigen

Staatsanwaltschaften gestellt. Aktuell werden zudem Schadensersatzforderungen

gefertigt, um diese nicht nur gegen verschiedene Medien und deren

Gesellschaften, sondern sie auch gegen Mitarbeiter von Medien persönlich vor

Gericht durchzusetzen.



Das einige Medien dazu überdies Anteilseiger in den Vereinigten Staaten von

Amerika (USA) haben, oder dort ansässig sind, macht es einfacher auch

Schadensersatz in den USA zu fordern.



Bekannt ist, dass 264 Milliarden US-Dollar solche Verfahren die US-Wirtschaft

jährlich kosten, dabei entfallen 100 Milliarden US-Dollar allein auf kleinere

und mittlere Unternehmen, wobei der Schadensersatz vor US-Gerichten oftmals

deutlich höher ausfällt als vor deutschen Gerichten! Daher hat Josip Heit nun

auch ein Team von US-Rechtsanwälten beauftragt, sowohl gegen Verleger, Urheber

als auch gegen Gesellschaften vorzugehen, zum Zwecke des Verlangens von

Schadensersatz.



Der Pressekodex legt Richtlinien für die journalistische Arbeit fest. Von der

Achtung der Menschenwürde bis zur Unschuldsvermutung. Die Achtung vor der

Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der

Öffentlichkeit sind hierbei oberste Gebote der Presse. Wer wissentlich, wie im

Falle einer falschen Behauptung, dass eine Person "Chairman of the Board" - also

Vorstandsvorsitzender einer GmbH - wäre, verbreitet, behauptet die Unwahrheit,

denn wie vorgenannt sieht das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit Seite 2 ► Seite 1 von 2



