Hamburg (ots) - GSB Gold Standard Banking Corporation AG: "La difamación en el

derecho penal alemán significa que alguien hace acusaciones difamatorias sobre

una persona aunque sepa que las acusaciones son falsas, esto se castiga con pena

de prisión de hasta cinco años o una multa."



"El riesgo de crédito es cuando uno, en contra de la verdad, alega o difunde un

hecho que puede poner en peligro el crédito de otro o causar otros

inconvenientes a su adquisición o avance.





"En este caso, hay que compensar a la parte perjudicada por el daño resultante,incluso si no se conoce la falsedad, pero se debe conocer. En la GmbHG alemana(ley de sociedades de responsabilidad limitada) no existe el cargo de presidentedel consejo, llamado "Chairman of the Board" en inglés, esto es de conocimientocomún.Después de informes cuestionables de los medios de comunicación Josip Heit,presidente de la junta de la GSB Gold Standard Banking Corporation AG, se hapuesto al día no sólo un amplio equipo de abogados asignados, sino que tambiéntiene cargos penales por calumnia y puesta en peligro de crédito, así como lalesión del secreto de la carta, con las fiscalías responsables colocadas.Además de las demandas por daños y perjuicios se fabrican, con el fin dehacerlas valer no sólo contra los diferentes medios de comunicación y sussociedades, sino también contra los compañeros de los medios de comunicaciónpersonalmente ante los tribunales.El hecho de que algunos medios de comunicación tengan accionistas en los EstadosUnidos de América (EE.UU.), o tengan su sede allí, facilita la reclamación dedaños y perjuicios en los EE.UU.Se sabe que estos procedimientos cuestan a la economía de los Estados Unidos264.000 millones de dólares anuales, de los cuales 100.000 millones de dólarescorresponden únicamente a las pequeñas y medianas empresas, por lo que los dañosy perjuicios en los tribunales de los Estados Unidos son a menudo mucho máselevados que en los tribunales alemanes.Por esta razón, Josip Heit ha encargado a un equipo de abogados estadounidensesque emprenda acciones contra los editores, los autores y las empresas, con elfin de reclamar daños y perjuicios.El código de prensa establece las pautas para el trabajo periodístico. Desde elrespeto a la dignidad humana hasta la presunción de inocencia. El respeto a laverdad, el respeto a la dignidad humana y la información veraz del público sonlos más altos mandamientos de la prensa.Quien a sabiendas, como en el caso de una falsa afirmación de que una persona