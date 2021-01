Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Commerzbank Hohe Abschreibungen stehen an Die Commerzbank will den bestehenden Goodwill vollständig abschreiben. Dieser liegt bei rund 1,5 Milliarden Euro. Begründet wird dies mit verschlechterten Marktparametern. Dabei verweist man unter anderem auf das Zinsniveau in der Eurozone sowie in …