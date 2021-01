Abiomed setzt die Stärkung seines geistigen Eigentums fort und hält nun bereits Rechte an über 1.000 Patenten

Abiomed (NASDAQ: ABMD) gibt bekannt, dass das Unternehmen über mehr als 1.000 Patente und 850 angemeldete Patente weltweit verfügt. Das robuste Portfolio an geistigem Eigentum schützt die aktuellen und künftigen Pumpen- und Katheter- Designs von Abiomed - gemeinsam mit anderen Produktkomponenten, wie etwa Motoren, Kanülen, Sensoren, Software und Zugangsgeräten. Das Portfolio schützt ebenfalls Herstellungsprozesse und künftige Algorithmen für künstliche Intelligenz.

Abiomed ist als technologisch und innovativ führendes Unternehmen anerkannt und verfügt über solide klinische Daten, durch die die behördlichen Zulassungen und die Akzeptanz der Abiomed Technologien seitens der Ärzte unterstützt werden. Das Unternehmen beschäftigt mehrere hundert Ingenieure und Wissenschaftler an seinen hochmodernen Forschungs- und Entwicklungsstandorten in Danvers (Massachusetts, USA), Aachen (Deutschland) und Berlin (Deutschland). Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat Abiomed seine Produktpipeline durch Investitionen von mehr als 600 Mio. US-Dollar in den Bereich Forschung und Entwicklung vergrößert.