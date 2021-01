Foto: finanzbusiness "Selbst in der Wirtschaftskrise 2008 haben wir nicht annähernd so viel umgesetzt wie heute", sagen die Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Hessen Nachrichtenquelle: Finanz Business 87 | 0 | 0 08.01.2021, 15:28 | 2020 unterstützte die Förderbank 261 Vorhaben hessischer Unternehmen bei Existenzgründungen oder Unternehmensnachfolgen und ermöglichte somit ein Investitions- und Betriebsmittelvolumen in Höhe von 211 Mio. Euro. Das ist ein neuer Rekord.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer