BERLIN (dpa-AFX) - Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Menschen in Deutschland auf weitere mögliche Änderungen im Anti-Corona-Kurs der Bundesregierung eingestimmt. Niemand könne an dieser Stelle sagen, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch zu tun sei, um diese Pandemie zu bekämpfen, sagte Scholz am Rande einer Fraktionsklausur am Freitag in Berlin.

Zuletzt hatte sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow für noch weitreichendere Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen. Eine permanente Verlängerung von Einzelmaßnahmen, die aber insgesamt nicht zum Austrocknen des Virus führten, sei ein teurer und falscher Weg, sagte der Linke-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag).