WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Erholung auf dem Arbeitsmarkt zunächst nicht fortgesetzt. Im Dezember ist die Zahl der Beschäftigten erstmals seit dem historischen Corona-Einbruch der Konjunktur im April 2020 wieder gesunken. Außerhalb der Landwirtschaft seien 140 000 Stellen verloren gegangen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.

Analysten wurden vom Ausmaß des Rückschlags am amerikanischen Arbeitsmarkt überrascht. Sie hatten immerhin noch einen leichten Zuwachs von 50 000 Jobs erwartet, nachdem die US-Wirtschaft im November noch 336 000 neue Stellen geschaffen hatte. Die Daten sind aber nicht ganz so trübe wie sie auf den ersten Blick scheinen. Schließlich wurde der Stellenzuwachs für die Monate Oktober und November um insgesamt 135 000 Stellen nach oben korrigiert.