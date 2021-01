Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Tui ex Bezugsrechte gehandelt Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung des Reisekonzerns sind die Tui-Aktien am Freitag ex Bezugsrechte gehandelt worden. Auch daher stand ein optisch großes Minus von etwa 25 Prozent auf 4,07 Euro auf dem Kurszettel. Die Bezugsrechte kosteten …