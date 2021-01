Sierra Metals nimmt strategischen Prozess in Angriff

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder das „Unternehmen“) meldet heute, dass das Board of Directors mit Unterstützung des Managementteams und mit der vollen Unterstützung von Arias Resource Capital Fund L.P., Arias Resource Capital Fund II L.P. (den beiden größten Aktionären des Unternehmens) und Arias Resource Capital Fund II (Mexico) L.P. einen Prozess eingeleitet hat, um mögliche strategische Alternativen mit Fokus auf der Maximierung des Shareholder Value zu suchen und zu bewerten. Diese Alternativen könnten unter anderem den Verkauf eines Teils oder des gesamten Unternehmens, den Verkauf eines Teils der Vermögenswerte des Unternehmens, eine Fusion oder einen anderen Unternehmenszusammenschluss mit einer anderen Partei oder sonstige strategische Transaktionen umfassen. Das Unternehmen hat CIBC World Markets Inc. mit der Unterstützung des Board of Directors bei der Prüfung von strategischen Alternativen beauftragt.

Das Unternehmen hat zu diesem Zeitpunkt keine Entscheidungen hinsichtlich konkreter strategischer Alternativen getroffen und es kann nicht zugesichert werden, dass die Suche nach strategischen Alternativen zu einer Transaktion führen wird. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, Ankündigungen oder Aktualisierungen zu machen, außer wenn oder bis es feststellt, dass eine weitergehende Offenlegung angemessen oder notwendig ist.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen, dessen Produktion und Erschließung von Edel- und Basismetallen aus der Polymetallmine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive „Brownfield“-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.