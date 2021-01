Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Kauflust lässt nicht nach - Rekorde außer beim Dow Die Kauflust am New Yorker Aktienmarkt bleibt auch vor dem Wochenende spürbar. Einzig der Dow Jones Industrial schaffte im Frühhandel zunächst keinen Rekord, er stand zuletzt nur knapp mit 0,10 Prozent im Plus bei 31 071,61 Punkten. Für die erste …