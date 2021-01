Übernahme der STARK Group durch CVC



STARK GROUP BEGRÜSST CVC ALS NEUEN INVESTOR

CVC Capital Partners Fund VII hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 100% der STARK Group, einem führenden Baustofffachhandelunternehmen in Nordeuropa, unterzeichnet. Die STARK Group konnte ihre Marktposition in den letzten Jahren durch erfolgreiche Akquisitionen und organisches Wachstum schnell ausbauen. Der strategische Fokus der Gruppe liegt darauf, ein vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden im Handwerk und Bau zu sein, wobei diese von dem großen Netzwerk der Gruppe profitieren. Seit April 2018 befindet sich das Unternehmen, zu dem seit Oktober 2019 auch STARK Deutschland gehört, im Besitz von Lone Star Funds.

Die STARK Group mit Hauptsitz in Dänemark ist ein führendes B2B-Handelsunternehmen für Baustoffe in den nordischen Ländern und in Deutschland. Der Fokus liegt auf der logistisch optimalen Belieferung von Handwerksbetrieben. Das Unternehmen arbeitet mit 10.000 Lieferanten zusammen, um ca. 235.000 Kunden von mehr als 400 Standorten in Dänemark (inkl. Grönland), Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland aus zu beliefern.

"Wir freuen uns, mit CVC zusammenzuarbeiten, um die Reise fortzusetzen, die wir gemeinsam mit Lone Star begonnen haben. Wir haben diese Zusammenarbeit sehr geschätzt. Sie hat uns in den letzten Jahren zu einem starken Wachstum verholfen.", so Søren P. Olesen, CEO der STARK Group.

"Wir sehen weiterhin viele Möglichkeiten für die Entwicklung und Expansion der STARK Group, sowohl für weiteres organisches Wachstum als auch durch wertsteigernde Ergänzungsakquisitionen in den attraktiven Märkten, in denen wir tätig sind. Wir kennen CVC sehr gut aus der Vergangenheit und freuen uns darauf, von ihrer Branchenexpertise, ihrer strategischen Kompetenz und ihrer Entschlossenheit, eine aktive Rolle bei der künftigen Marktkonsolidierung zu spielen, zu profitieren. Ich könnte mir keinen besseren Eigentümer vorstellen, um die STARK Group in Zukunft zu unterstützen."