Digitale Immobilieninvestments mit EXPORO: „Gerade in unsicheren Zeiten steigt die Nachfrage nach wertstabilen Anlagen.“ Nachrichtenquelle: FondsDISCOUNT | 08.01.2021, 16:56 | 80 | 0 | 0 08.01.2021, 16:56 | Foto: ewastudio / 123RF



Immobilien sind als Anlage auch in Pandemiezeiten beliebt. Simon Brunke, Vorstand der EXPORO AG, gibt im Interview einen Einblick in die Anfänge und die Zukunftspläne der Gesellschaft. FondsDISCOUNT.de: Ein herausforderndes Jahr 2020 liegt hinter uns. Wie hat sich die Corona-Pandemie rückblickend auf Ihr Unternehmen ausgewirkt – und welche Herausforderungen oder Chancen sehen Sie für die Zukunft?



Den vollständigen Artikel lesen ...



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer